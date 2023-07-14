اليوم السابع
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نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات بمشروع المحروسة فى السلام

الجمعة، 14 يوليو 2023 11:40 ص
نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات بمشروع المحروسة فى السلام حملة الإزالات
كتب ــ سيد الخلفاوى

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قاد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملة إزالة مخالفات وإشغالات بحى السلام بمدينة المحروسة، بحضور اللواء يحيي الأدغم السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، وصادق عبد المقصود رئيس حى السلام ثان، ورئيس جهاز المحروسة، كما تم متابعة حالة النظافة وإزالة الإشغالات .

وفى السياق، تابع الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية استكمال أعمال صيانة الصرف الصحي بشارع المطراوي، بداية من شارع شجرة مريم وحتي المسلة بحي المطرية بحضور اللواء خالد شحاتة رئيس حي المطرية، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برفع كفاءة وتطوير المنطقة .

من جانبه، شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات الميدانية لإعادة الانضباط للشارع، وتكثيف حملات الحفاظ على نظافة المناطق أسفل الكبارى التى أقامتها الدولة ضمن مشروعاتها القومية لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين ومنع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .


الاشغالات

السلام

القاهرة

المحروسة



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