اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يوليو 2023 05:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ميناء دمياط يستقبل 6 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 14 يوليو 2023 04:46 م
ميناء دمياط يستقبل 6 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .
 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25752 طنا تشمل : 1140 طن حديد تسليح و 2950 طن كسب فول صويا و 1314 طن نشارة و 4600 طن يوريا و 9500 طن أسمنت معبأ و 6248 طن بضائع متنوعة .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47290 طنا تشمل : 909 طن خشب زان و 1384 طن ذرة و 1160 طن كسب فول صويا و 7022 طن خردة و 2858 طن زيت طعام و 6170 طن ابلاكاش و 2680 طن أرز و 6500 طن فول و 1000 طن صودا و 2400 طن عدس و 15207 طن قمح .
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 776 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 85 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2508 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 172900 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 217647 طنًا .
 
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2464 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة و شبرا ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5626 شاحنة .
 
 



 

 


دمياط

ميناء دمياط

اخبار المواني

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة