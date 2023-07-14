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مقتل شخص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة على أرض زراعية بالمحلة

الجمعة، 14 يوليو 2023 03:15 م
مقتل شخص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة على أرض زراعية بالمحلة جثة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقي شخص حتفه متأثرا باصابات متفرقة إثر مشاجرة نشبت بين طرفين بقرية كفر قريطنة مركز المحلة بمحافظة الغربية، بسبب الخلافات على الجيرة في الأرض الزراعية، وتم ضبط طرفي المشاجرة ونقل الجثة للمشرحة وصرحت النيابة العامة بدفنها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغا لشرطة بنشوب مشاجرة بقرية كفر قريطنة مركز المحلة ومقتل أحد الأشخاص.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب الخلاف على الجيرة في الأرض الزراعية نتج عنها مقتل شخص متأثرا بما فيه من اصابات، وتم ضبط طرفي المشاجرة ونقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 

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المحلة

مشاجرة

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