اليوم السابع
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معسكر "شكاوى المرأة للتوعية عن الصحة النفسية" يهدف إلى دعم قدرات العاملين

الجمعة، 14 يوليو 2023 12:46 م
معسكر "شكاوى المرأة للتوعية عن الصحة النفسية" يهدف إلى دعم قدرات العاملين جانب من اللقاء
كتب محمود راغب

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انطلقت فعاليات معسكر لمديري الحالة بمكتب شكاوى المرأة للتوعية عن الصحة النفسية وإدارة حالات العنف ضد المرأة  والتى ينظمها المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يستمر على مدار 4 أيام في الفترة من 13-16 يوليو 2023 .

ويهدف المعسكر إلى دعم قدرات العاملين فى خط استشارات شكاوى المجلس القومي للمرأة "رقم 15115" نفسيا ًوتقنيا من خلال أنشطة تساعدهم لتفريغ الضغط ومنع الاحتراق الوظيفي وحمايتهم من إعادة الصدمة وأيضا مدهم بمهارات تكنيكية في التعامل مع المكالمات التي يستقبلها الخط الساخن وإدارة حالات العنف ضد المرأة  التي يتلقونها يوميا.

ويتضمن المعسكر مناقشة العديد  من الموضوعات مثل المسؤولية والأدوار وتأثيرها على الصحة النفسية ، وكيفية التعامل مع الأنواع المختلفة من المتصلين.


القومى للمراه

مكتب شكاوى المراه

المجلس القومى للمرأة

مكتب الشكاوى



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