مركز شباب منشأة عباس بكفر الشيخ يستقبل المواطنين لاستخراج الرقم القومى

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل مركز شباب منشأة عباس بإدارة شباب سيدى سالم، بمحافظة كفر الشيخ، المواطنين من القرية والقرى المجاورة لاستخراج الرقم القومي، ضمن مبادرة المواطنة المصرية "بطاقتك حقوقك" بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وذلك فى إطار تحقيق رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيام مراكز الشباب بدورها كمركز خدمة مجتمعية برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب على مستوى المحافظة على أتم الإستعداد لتقديم الخدمات التطوعية لخدمة الجمهور، وفق بروتوكولات التعاون التي تتم مع المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى استقبال مراكز الشباب للقوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والقوافل الطبية البيطرية بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، لأهالي قرية أبو عليوة الغربية بسيدى سالم، بالإضافة إلى التعاون المثمر بين مؤسسة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك" وغيرها من الخدمات التى تقدم من خلال مراكز الشباب.

وتستقبل مراكز الشباب على مستوى المحافظة المواطنين لتقديم العديد من الخدمات المتنوعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسين مدير إدارة المشروعات ومتابعة مديري الإدارات الفرعية وفرق العمل بمراكز الشباب.



استخراج البطاقات الرقم القومي للسيدات بكفر الشيخ



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