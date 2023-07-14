مطار مرسى علم الدولى يستقبل 129 رحلة طيران دولية أوروبية أسبوعية بداية من غد

وكشفت جداول التشغيل الأسبوعية أنه من المقرر أن تصل 129 رحلة طيران أسبوعية أكثرها وصولا من الأبرشية وكذلك من المطارات الإيطالية المختلفة، وتصل جميع الرحلات من قرابة 11 دولة أوروبية مختلفة.

من جانبه توقع أبو الحجاج العمارى، الخبير السياحى بمدينة مرسى علم، ارتفاع معدلات الوصول من الجنسيات الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة لمرسى علم، حيث احتلت السياحة البولندية الأسبوع الماضى معدلات الوصول بينما ارتفعت معدلات وصول التشيك والإيطاليين خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه فى فصل الصيف تحديدا تصل أعداد كبيرة من الأوروبيين لمدينة مرسى علم للقيام بالأنشطة البحرية فى المقام الأول، من ثم أن مدينة مرسى علم هى المدينة السياحية المصرية الوحيدة التى تكون أعداد السياح المحليين فيها أقل من أى مدينة أخرى.

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من غدا السبت، وحتى نهاية الأسبوع المقبل، 129 رحلة طيران دولية أوروبية أسبوعية تصل من عدة دول أوروبية مختلفة، حيث تقوم الجهات المختصة بإنهاء إجراءات الوصول للسياح الوافدين للاستمتاع بإجازاتهم فى البحر الأحمر.