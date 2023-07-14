اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يوليو 2023 06:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مطار مرسى علم الدولى يستقبل 12 رحلة طيران دولية من عدة دول أوربية اليوم

الجمعة، 14 يوليو 2023 05:30 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 12 رحلة طيران دولية من عدة دول أوربية اليوم مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الجمعة، 12 رحلة طيران دولية من دول أوروبا، ويتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر إقامتهم فى مرسى علم. 
 
وتبين من كشوف رحلات، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 12 رحلة بينهم رحلة من ايطاليا، 4 رحلات من التشيك، رحلة من هولندا، ورحلة داخلية، و5 رحلات من المطارات الألمانية.
 
يذكر أن مطار مرسى علم الدولى، استقبل بداية من السبت الماضى وحتى اليوم  الجمعة 132 رحلة طيران، بزيادة فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى، وتبين من جداول التشغيل أن الرحلات التشيكية فى صدارة الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع ، وأغلب الرحلات الوافدة تصل من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا.

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

حركة الطيران

مطار مرسى علم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة