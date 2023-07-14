مطار مرسى علم الدولى يستقبل 12 رحلة طيران دولية من عدة دول أوربية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الجمعة، 12 رحلة طيران دولية من دول أوروبا، ويتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر إقامتهم فى مرسى علم.

وتبين من كشوف رحلات، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 12 رحلة بينهم رحلة من ايطاليا، 4 رحلات من التشيك، رحلة من هولندا، ورحلة داخلية، و5 رحلات من المطارات الألمانية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى، استقبل بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة 132 رحلة طيران، بزيادة فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى، وتبين من جداول التشغيل أن الرحلات التشيكية فى صدارة الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع ، وأغلب الرحلات الوافدة تصل من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا.