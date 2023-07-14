مصرع كهربائى أثناء توصيله الكهرباء لإقامة حفل زفاف بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

لقي كهربائي مالك مخزن إنارة، مصرعه صعقًا بالتيار الكهربائي، خلال توصيله أنوار كهربائية بحفل زفاف داخل قرية شنيسة التابعة ل مركز أجا بمحافظة الدقهلية، وملامسة يده أحد الأسلاك، وأودع جثمانه مشرحة مستشفى أجا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، من مستشفى أجا المركزى بوصول أحمد محمد أبو المعاطى محمد، 25 عاما کهربائي ومقيم قرية كفر النجباء دائرة المركز جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا إلى المكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص وسؤال والده 70 عامًا بالمعاش ومقيم بذات القرية قرر حال عمل نجله بتوصيل أنوار كهربائية بأحد المنازل بقرية شنيسة دائرة المركز، لإقامة حفل عرس تلامست يده بأحد الأسلاك الكهربائية فصعقه التيار الكهربائى مما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بمركز شرطة أجا، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.