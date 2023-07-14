مصرع طفلة إثر سقوطها من الدور الثالث في بورسعيد

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين، مساء اليوم الجمعة، اثر إصابتها بسبب سقوطها من مرتفع الدور الثالث في نطاق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، الطفلة ساجده محمد على، تبلغ من العمر سنتين، بادعاء سقوط من مرتفع (الدور الثالث) بمنطقة القابوطي، وأصيبت بكسر في الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ، وتوفيت خلال تقديم الإسعافات لها.

كما استقبل مستشفى السلام بورسعيد، سامي علي كامل 25 سنة، بإدعاء سقوط من مرتفع بمصنع تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية، مصابًا بالصدر واليد اليسرى.

تم تحرير محضرين بالواقعتين واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.