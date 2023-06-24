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إصابة 3 شباب فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببورسعيد

السبت، 24 يونيو 2023 07:03 ص
إصابة 3 شباب فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببورسعيد إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب 3 شباب في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، اثر حادث تصادم في نطاق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد. 
 
استقبلت مستشفى الزهور، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، 3 مصابين نتيجة تصادم دراجتين بخاريتين في نطاق حي الضواحي. 
 
وجاءت بيانات المصابين كالتالي: صلاح أحمد صلاح بدير  17 سنة مصاب كدمات متفرقة بالجسم، عمرو السيد حسن السيد 20 سنه، ومصاب بجرح قطعى في الأذن، عمر ناصر محمد 20 سنة، مصاب بإشتباه نزيف بالمخ.
 
تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.
 
 
 

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