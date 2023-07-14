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مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

الجمعة، 14 يوليو 2023 12:19 ص
مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا الصحراوي بالقرب من قرية السماينة.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا الصحراوي بالقرب من قرية السماينة، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى بهجورة.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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