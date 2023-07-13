أهم المعلومات عن مشروع الصرف الصحى بمدينة الأمل فى نجع حمادى بقنا

قنا - صابر سعيد

مدينة الأمل هي حلم وأمل العديد من أبناء محافظة قنا الذي تحقق على أرض الواقع بعد البدء في أعمال مشروع الصرف الصحي بالمدينة، من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

ويستعرض "اليوم السابع" أهم المعلومات عن المدينة ومشروع الصرف الصحي بقها فى النقاط التالية:



1. تنفيذ شبكة الصرف الصحي والتي تجري بطول 70 كيلومترا بأقطار مختلفة من 250 ملي إلى 1500 ملي.



2. سيتم الانتهاء من أعمال التنفيذ في فترة أقل من 18 شهرا، بتكلفة إجمالية 173 مليون جنيه.



3. تنفيذ شبكة صرف صحي أخرى بطول 37 كيلو متر باقطار مختلفة من 250 ملي إلى 1500 ملي، وسيتم الانتهاء من أعمال التنفيذ في فترة أقل من 12 شهر بتكلفة إجمالية 92 مليون جنيه.

4. تجري بالمدينة تأتي بموجب بروتوكول بين محافظة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا لإنشاء شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمجمع الأمل السكنى بهو نجع حمادي، وتوصيل مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي للمجمع.

5. الانتهاء من تمهيد الطرق الداخلية للمدينة، وأن كافة الشوارع أصبحت جاهزة للبدء في تنفيذ خطوط وشبكات المرافق من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة، بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أى أضرار فى طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير، حفاظًا على المظهر الحضارى للمدينة تقع على مساحة 1539 فدانا.

6. تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وسوف تضم العديد من المؤسسات الخدمية "تعليمية – صحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – منشآت ترفيهية - مسطحات خضراء".