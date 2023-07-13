مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة بالطريق الدائرى الجديد فى الدقهلية

الدقهلية_محمد الحبشي

لقي شاب مصرعه، بعد أن صدمته سيارة مسرعه على الطريق الدائرى الجديد، الرابط بين محافظتي الدقهلية وبورسعيد، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بتلقي بلاغ بوقوع حادث سير ووفاة شخص بعد أن صدمتة سيارة مسرعة علي الطريق الدائري الجديد "المطرية _بورسعيد".

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة المطرية، وسيارة إسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين وفاة الشاب أحمد محمد ذكريا مقيم مدينة المطرية، بعد أن صدمته سيارة مسرعة ادت لوفاته فى الحال.

وتحرر عن ذلك المحضر، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي المطرية، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.