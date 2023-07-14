اليوم السابع
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مصرع سيدة مجهولة الهوية أسفل عجلات "قطار المنصورة- المطرية" بالدقهلية

الجمعة، 14 يوليو 2023 02:49 م
مصرع سيدة مجهولة الهوية أسفل عجلات "قطار المنصورة- المطرية" بالدقهلية قطار - أرشيفية
الدقهلية _محمد الحبشي

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لقيت سيدة مجهولة الهوية في العقد الخامس من عمرها، مصرعها دهسًا أسفل قطار المنصورة المطرية، بالقرب من مدينة الجمالية، بمحافظة الدقهلية، ما تسبب في تحول جثتها لأشلاء، وتم نقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتلقي مديرأمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية، باصطدام قطار بسيدة بمزلقان المعهد الديني،وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعه، وتبين اصطدام القطار رقم 207 القادم من المنصورة متجهًا للمطرية بسيدة، وذلك بمزلقان المعهد الديني بالقرب من محطة القطار، ما أسفر عن مصرعها في الحال وتحول جثتها لأشلاء، وتم تجميع الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى الجمالية، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
 
 
 
 
 
 

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