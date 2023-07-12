طالب بجامعة المنصورة يبدع فى التصميمات الديكورية ويحصد المركز الأول على الكلية

الغربية محمد طارق

الموهبة تنضج داخل الإنسان منذ صغر سنه لكنها تحتاج إلى تنميتها ودعمها واكتشافها، حتى تصبح واقعا ملموسا يفتخر به جميع من يشاهده، فبالرغم من أن الأحلام تكون مجرد أفكار لكن بالعزيمة والإرادة والإصرار على النجاح تصبح حقيقة.

وفي هذا الصدد التقى "اليوم السابع" بالشاب جورج يوسف البالغ من العمر 22 سنة، طالب فى كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، والمقيم بمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، حيث عشق الرسم والفنون منذ الصغر فكان حلمه الالتحاق بكلية الفنون الجميلة فظل يسعى حتى تحقق وسط دعم ومساندة أسرته.

وقال جورج: منذ الصغر وأنا أعشق الرسم فكانت أسرتى أول من اكتشفوا الموهبة وحاولوا تنميتها، وذلك عن طريق الالتحاق بقصر الثقافة بمدينة المحلة الكبرى، وشاركت معاهم فى أكثر من فعالية كبرى وحصلت على جوائز من المدرسة و الإدارة التعليمية من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية.

وأضاف: حصلت على مجموع كبير فى الثانوية العامة يؤهلنى لتحقيق حلمى بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة، وبالفعل التحقت بجامعة المنصورة ومنذ بداية العام الأول وشعرت بالأجواء العائلية، وأنني وسط أسرتي فجميع أساتذتي يدعمونني في كل شيء، مما ساعدني علي الإبداع.

وأوضح: شاركت في العديد من المسابقات أثناء دراستي في مجال التصوير الفوتوغرافي وحصلت علي جوائز عديدة، كما حصلت على المركز الثانى فى مجال التصوير الفوتوغرافى فى مسابقة مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون الدورة الثالثة، بعمل فنى يتحدث عن تسليع المرأة، وجائزة تقديرية من لجنة التحكيم بمسابقة مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون الدورة الرابعة بعمل فني يناقش قضية زواج القاصرات، كما حصلت على المركز الثالث فى مسابقة إبداع 9 على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية من تنظيم وزارة الشباب والرياضة.

وتابع: حصلت علي المركز الأول على مستوى جامعة المنصورة فى مسابقة كلثوميات، كما حصلت على جائزة الطالب المثالي على مستوى الكلية آخر عامين، مضيفًا أنه بدأ بعد ذلك في التجهيز لمشروع التخرج بعنوان "متحف قصر السينما" والذى حصل على المركز الأول فى المشاريع على مستوى الكلية بجامعة المنصورة.

وأشار إلى أن المشروع هو متحف ثقافى ترفيهى يحكى تاريخ السينما فى مصر منذ بدايتها فى تسلسل زمنى، والتعريف بأهم الشخصيات المؤثرة فى صناعة السينما وأهم الأفلام المصرية، أشهر مقتنيات الأفلام، والآلات المستخدمة قديما مرورا بالشخصيات المؤثرة فيها، والأفلام الرائدة في تاريخ مصر، وذلك من خلال عرض لمشاهد، وأزياء، وتماثيل وغيرها، ووحدات عرض المقتنيات إلى جانب التقنيات التفاعلية الحديثة.

وأضاف: تعتمد الفلسفة التصميمية للمتحف على التدرج بين الحيزات وقاعات العرض المختلفة تصاعديا من القديم إلى الحديث، وأن تكون حيزات العرض مصممة بأسلوب يحاكى العصر الملائم لتاريخ السينما وقتها مع الربط بين جميع حيزات العرض المتحفى، ويتحرك الزائر فى المتحف فى شكل حلقى بخطوط ديناميكية مستوحاة من شريط السينما لتحركه في تسلسل زمني بين القاعات حتى يعيش الزائر هذه الرحلة بين الزمن ويشعر بالحنين الي الماضي مع الشعور بتطور السينما في مصر.



المشروع



تكريم الفنان فاروق حسني للطالب



جانب من التكريم.



شرح تفاصيل مشروع التخرج أمام اللجنة



مشروع التخرج الحاصل علي المركز الأول 1



مشروع التخرج الحاصل علي المركز الأول 3



مشروع التخرج الحاصل علي المركز الأول 4



مشروع التخرج الحاصل علي المركز الأول 5



مشروع التخرج الحاصل علي المركز الأول2



مشروع التخرج الحاصل علي المركز الأول6



مشروع التخرج الحاصل علي المركز الأول7



مشروع التخرج الحاصل علي المركز الأول8