مصادر بالنقل: أول قطار سريع يصل مصر أكتوبر القادم

كتب سيد الخلفاوى

أكدت مصادر بوزارة النقل أن أول قطار سريع تم تصنيعه لمصر يتم اختباره حاليا، بمدينة كريفيلد الألمانية، صنعته شركة سيمنز، ومن المقرر أن يتم شحنه إلى مصر في شهر أكتوبر القادم، وأن القطار الاقليمى الجارى تصنيعه لمصر ضمن القطارات الكهربائية السريعة المقرر تشغيله بمصر قريبا، سيكون بدورين

واضافت المصادر أن القطار الإقليمى الجارى تصنيعه من نوع " ديسيرو"، وتصل سرعته إلى 160 كم/ساعة ومن المقرر أن يعمل ضمن مشروعات القطار السريع بالخط الأول من السخنة لمرسى مطروح مرورا بالإسكندرية، للتوقف بمراكز المحافظات.

كما يتم تصنيع قطار "فیلارو" بسرعة 250 كم /الساعة وهو القطار السريع، وقطار ديسيرو بسرعة 160 كم / الساعة وهو القطار الإقليمي ، وقطار ڤیکترون بسرعة 120 كم /الساعة وهو قطار البضائع.

أنواع القطارات السريعة :

يتم تصنيع قطار "فیلارو" بسرعة 250 كم /الساعة وهو القطار السريع.

قطار ديسيرو بسرعة 160 كم / الساعة وهو القطار الإقليمي .

قطار ڤیکترون بسرعة 120 كم /الساعة وهو قطار البضائع.

و يتم تنفيذ 4 خطوط بإجمالى أطوال تبلغ 2250 كم متر تمر بكافة المحافظات المصرية وبأكثر من 60 مدينة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع من العين السخنة حتى مرسى مطروح العام القادم.