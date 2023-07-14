محافظ القاهرة يتفقد مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة بحى مصر القديمة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالحى لتنفيذ أعمال مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل .

وشملت الجولة التى رافقه فيها المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء أيمن السعيد رئيس حى مصر القديمة تفقد المنطقة المحيطة بمجمع الأديان ، وكورنيش النيل .

وتزيل محافظة القاهرة المباني المتعارضة مع إنشاء الكوبري الجديد أسفل كوبري العاشر ومحيطه بمدخل منطقة الفسطاط بمصر القديمة، وذلك لخدمه المواطنين وحل ازمات المرور بالمنطقة، وفقا للمخطط الشامل المتكامل الذي يتناسب مع أهمية طريق الكورنيش ووفقا لأعمال التطوير التي تتم بنطاق كورنيش النيل .

وفى السياق واصلت الأجهزة بحى مصر القديمة أعمال الحصر لمنطقة " كوم غراب " وذلك ضمن أعمال التطوير حيث أن المنطقه غير مخططة، وغير منظمة وتفتقر للخدمات والمرافق الأساسية، حيث تحرص الدولة علي رفع مستوى معيشة قاطني تلك المناطق من خلال التطوير، اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا .