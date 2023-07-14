اليوم السابع
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محافظ الغربية: 228 ألفا و 298 خدمة قدمتها مبادرة 100 يوم صحة لأهالى المحافظة

الجمعة، 14 يوليو 2023 12:51 م
محافظ الغربية: 228 ألفا و 298 خدمة قدمتها مبادرة 100 يوم صحة لأهالى المحافظة مبادرة 100 مليون صحة
الغربية عادل ضرة

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أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجهود الفرق والأطقم الطبية التي تجوب قرى ومدن الغربية من أجل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالينا من خلال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتي قدمت 228 ألفا و 298 خدمة طبية منذ انطلاق المبادرة حتى اليوم. 
 
وأشار محافظ الغربية أن المبادرة  قدمت على مدار اليوم 17 ألف و 392 خدمة طبية متنوعة من خلال  165 فريق من فرق المبادرات الرئاسية (المتحركة والثابتة) لتقديم خدمات " فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة". 
 
وأشار محافظ الغربية أن المبادرة قد شملت أيضاً تنفيذ عدة فاعليات قدمت التثقيف الصحي لنحو 5233 منتفع من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة . 
 
ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي قد بلغ 5858 منتفع ، بينما استفادت 5971 سيدة من مبادرة صحة المرأة، كما قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لعدد 526 حالة والعلاج لعدد 521 منهم إلى جانب الفحص بمبادرة السمعيات ل 108 طفل من حديثي الولادة كما تم فحص 454 سيدة بمبادرة الأم والجنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل  لنحو  3488 منتفعة و 107 ضمن مبادرة كبار السن.
 
مبادرة 100 مليون صحة (1)
مبادرة 100 مليون صحة (1)

مبادرة 100 مليون صحة (2)
مبادرة 100 مليون صحة (2)

مبادرة 100 مليون صحة (3)
مبادرة 100 مليون صحة (3)

مبادرة 100 مليون صحة (4)
مبادرة 100 مليون صحة (4)

مبادرة 100 مليون صحة (5)
مبادرة 100 مليون صحة (5)
 

اخبار الغربية

محافظة الغربية

مبادرة 100 يوم صحة

وكيل صحة الغربية



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