متحف كفر الشيخ يعلن عن تنظيمه ورش تعليم الرسم والخط العربى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن القسم التعليمى بمتحف كفر الشيخ، عن تنظيمه ورشا فنية لتعليم الرسم وتنمية مواهب الأطفال الفنية، وورش أخرى لتعليم الخط العربى للتعريف بالخطوط العربية وأنواعها خلال الإجازة الصيفية، فى إطار الأنشطة الصيفية للمتحف، من سن 6 أعوام إلى 12 عاماً، بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف.

كما أقيمت ورشة أخرى ورشة لتعليم الخط العربى للتعريف بالخطوط العربية وأنواعها من سن 11 عاماً إلى 17 عاماً، خلال إجازة نهاية العام فى الفترة من شهر يوليو وحتى منتصف شهر سبتمبر 2023.

وأكد الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف، إنّه على من يرغب فى الالتحاق بإحدى الورش أو كلاهما التوجه للقسم التعليمى بالمتحف للتسجيل خلال الفترة من الأحد الموافق 16 يوليو حتى الخميس 20 يوليو 2023 من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، على أن يتم إغلاق باب التسجيل يوم الخميس 20 يوليو 2023 أو حتى اكتمال العدد المطلوب.

جدير بالذكر أن متحف كفر الشيخ افتتح عام 2020، تبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التى تم العثور عليها فى جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التى جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التى تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التى اكتُشفت فى مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامى، وقبطي»، وغيرهما من العصور.