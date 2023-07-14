اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يوليو 2023 05:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

متحف قصر المنيل يحتفل باليوم الثقافى الهندى.. صور

الجمعة، 14 يوليو 2023 04:06 م
متحف قصر المنيل يحتفل باليوم الثقافى الهندى.. صور خلال الحفل
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم متحف قصر المنيل معرضاً ثقافياً فنياً عن الحضارة الهندية، وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي الهندي بالقاهرة  ضمن فعاليات اليوم الثقافي الهندي. 
 
af2cd9c1-52f6-41a5-ab1a-f7bca5099b0a
 
يأتي ذلك في إطار حرص قطاع المتاحف المصرية على تفعيل دوره الهام في تعزيز المعرفة بتراث وحضارة شعوب ودول العالم، وتبادل الثقافات بين مختلف الحضارات.
 
وأوضحت آمال صديق مدير عام متحف قصر المنيل، أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية عن أبرز المعالم الأثرية والسياحية بالهند، وبعض المشغولات اليدوية الهندية، والآلات الموسيقية  القديمة التي تشتهر بها الهند.
 
e73f85d0-dc00-4113-a22d-155b43fd6871
 
وأضافت أن فعاليات اليوم تضمنت أيضًا فقرات غنائية، وعروض فنية راقصة عن الفلكلور الهندى قدمه أعضاء المركز الثقافي الهندى، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل عن رياضة "اليوجا" وفوائدها الكبيرة. 
 
 

وزارة السياحة والآثار

مصر والهند

الآثار المصرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة