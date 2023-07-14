متحف تل بسطا بالشرقية ينظم فعاليات ثقافية وفنية خلال الأسبوع المقبل

كتب محمد أسعد

ينظم متحف تل بسطا بمحافظة الشرقية خلال الفترة من 16 وحتى 20 يوليو 2023، فعالية ثقافية وفنية تحت عنوان "باستت تعود"، لإلقاء الضوء على المعبودة باستت في مصر القديمة ، وذلك بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار لتفعيل دور المتاحف بمختلف المحافظات المصرية، ونشر الوعي الأثري بين جميع أبناء المجتمع بمختلف فئاته العمرية والمجتمعية، وتعريفهم بالحضارة المصرية القديمة.



قطع أثرية

ومن جانبة قال إبراهيم حمدي مدير متحف تل بسطا، إن الفعالية تتضمن تقديم استعراض "طقسة عين الأوجات" وذلك بقاعة العرض المتحفي، والتي تقدم عرض تصوري للملك وهو يقدم القرابيين للمعبودة باستت، مصحوب بأحد الترانيم الخاصة بالمعبودة والموجود على الجدار الغربي لمعبد حتحور والتي تلقي الضوء على صفات المعبودة.



قطع أثرية بمتحف تل بسطا

وأشار إلى أنه على هامش الفعالية، ينظم المتحف معرضا أثرياً مؤقتاً تحت عنوان "كحلة ومكحلة"، والذي يضم 10 قطع أثرية متنوعة من المكاحل مختلفة الأشكال والأحجام وأبرزها مكحلة من البروفير ترجع للعصر العتيق، ومكحلة من المرمر، ومرود مكحلة مزين من العاج.



معرض اثري

كما تتضمن الفعالية عدد من المحاضرات العلمية التي تسلط الضوء عن الدور الهام للمعبودة باستت في مصر القديمة، يلقيها مجموعة من الأساتذة والمتخصصين، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الورش الفنية والتعليمية حول تنفيذ وتصميم رداء المعبودة باستت، وعمل نموذج للصلاصل وسلة الزهور الخاصة بالمعبودة.



قطع أثرية بالمتحف

كما يطلق المتحف عدد من المسابقات الفنية لجمهوره ورواده وذلك من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالمتحف على موقع فيسبوك، لتصميم قناع للمعبودة باستت، وأفضل صورة فوتوغرافية للمعبودة.