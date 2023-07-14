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اعترافات المنقبين عن الآثار بالقاهرة: "أوهمنا دجالا بوجود كنز فى باطن الأرض"

الجمعة، 14 يوليو 2023 02:00 ص
اعترافات المنقبين عن الآثار بالقاهرة: "أوهمنا دجالا بوجود كنز فى باطن الأرض" التنقيب على الاثار - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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"أوهمنا دجال بوجود كنز في باطن الأرض"، بهذه الكلمات اعترف المتهمون بالتنقيب عن الآثار في مصر القديمة، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط كلٍ من (مالك المخزن المشار إليه – له معلومات جنائية ، و 3 عمال بذات المخزن)، حال قيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وعُثر بداخله على (حفرة بقطر 2 متر ، وعُمق 6 أمتار ، وكذا الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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