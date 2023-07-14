ما العلاقة بين الدهون وصحة القلب؟.. تقرير يوضح

يقلل النظام الغذائي الصحي للقلب من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية بنسبة 80٪. ولا يمكن لطعام واحد أن يجعلك بصحة جيدة وبخاصة الدهون، وإذا كنت قلقًا بشأن صحة قلبك ، فبدلاً من تجنب الدهون في نظامك الغذائي ، حاول استبدال الدهون غير الصحية بالدهون الجيدة وفقا لما نشره موقع helpguide
صحة القلب
كتبت حسام الشقويري
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