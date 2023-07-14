لمبة تتسبب فى إنهاء حياة طالب بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

سقط طالب من بلكونة الطابق الرابع بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن مصرعه، وأشارت التحريات إلى أنه أثناء صيانة الطالب لمبة إضاءة اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار بمدينة 6 أكتوبر، توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن طالب اختل توازنه أثناء صيانة لمبة إضاءة، وسقط من بلكونة الطابق الرابع، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.