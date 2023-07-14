فوائد شرب ماء الكمون لصحتك.. منها إنقاص الوزن وتحسين الهضم

كتبت فاطمة خليل

فوائد شرب ماء الكمون لصحتك هي: ​يساعد في الهضم من المعروف أن بذور الكمون تحفز إنتاج الإنزيمات التي تساعد في عملية الهضم. يمكن أن يساعد بدء يومك بشرب ماء بذور الكمون على معدة فارغة في تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ وتخفيف آلام المعدة. ماء الكمون له فوائد صحية عديدة، لذا فإن تناوله أول شىء في الصباح يعود عليك بمجموعة من الفوائد، نتعرف فى هذا التقرير على فوائد شرب ماء الكمون لصحتك، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.من المعروف أن بذور الكمون تحفز إنتاج الإنزيمات التي تساعد في عملية الهضم. يمكن أن يساعد بدء يومك بشرب ماء بذور الكمون على معدة فارغة في تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ وتخفيف آلام المعدة.