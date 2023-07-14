غلق مزلقان الإنشاء والتعمير بكفر الشيخ جزئيا 6 أيام لأعمال الصيانة والتحسينات

كفر الشيخ- محمد سليمان

يشهد مزلقان الإنشاء والتعمير بكفر الشيخ، أعمال صيانة وتحسينات، وسيتم غلقه جزئيا أمام جميع السيارات، والموتوسيكلات، والتوك توك، ابتداء من اليوم الجمعة، الموافق 14 يوليو، ولمدة 6 أيام حتى 20 يوليو 2023م، وتتولى هندسة السكة الحديد بكفر الشيخ، أعمال الصيانة والتحسينات بالسكة الحديد بمنطقة المزلقان، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وخلال تلك المدة التي سيتم غلق المزلقان جزئيا، سيكون المرور من شرق لغرب مدينة كفر الشيخ، والعكس، من خلال طريق صبري القاضي المتجه لموقف كفر الشيخ العمومي مرورا بالمركز التكنولوجي أو من امتداد طريق بري القاضي غرب كفر الشيخ لمحور سعد زغلول، ومنه لشرق المدينة، أو من امتداد صبري القاضي المتجه لطريق محلة موسى سخا، عبورا مزلقان سخا، لشرق كفر الشيخ.