غدا.. بدء امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

تبدأ غدا السبت، امتحانات الدور الثانى للعام الدراسي 2023 /2022 "، لطلاب صفوف القل بالقاهرة، حيث تم إجراء التجهيزات اللازمة بالمدارس المقرر استقبالها للطلاب، وتبدأ امتحانات الدور الثانى بمحافظة القاهرة غدا السبت، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 2023/7/15 حتى السبت الموافق 2023/7/22.

كما يبدأ طلاب النقل الإعدادى العام والرياضى (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من غدا السبت الموافق 15-7-2023 حتى السبت الموافق 22-7-2023

كما يبدأ طلاب النقل الإعدادى المهنى (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023 .

كما يبدأ طلاب النقل الثانوى العام وما يعادله الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023 .

وتبدأ امتحانات طلاب النقل الثانوى الفنى وما يعادله السبت 15-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023 .

كذلك تبدأ امتحان طلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من الاثنين 24-7-2023 حتى الاثنين الموافق 1-8-2023.