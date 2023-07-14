اليوم السابع
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الجمعة، 14 يوليو 2023 02:01 م
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ضبط 20 طن مخلل و6 آلاف عبوة مواد غذائية فاسدة غير صالحة للاستهلاك بالغربية

الجمعة، 14 يوليو 2023 12:55 م
ضبط 20 طن مخلل و6 آلاف عبوة مواد غذائية فاسدة غير صالحة للاستهلاك بالغربية جانب من المضبوطات
الغربية عادل ضرة

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شنت هيئة سلامة الغذاء بالغربية برئاسة المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية، حملة مكبرة بناءا علي تعليمات هيئة الرقابة الادارية حيث تمكنت الحملة من ضبط 20  طن مخلل، به عفن وحشرات، وغير صالح للاستهلاك الآدمى، ونصف طن حلاوه طحينية بها ماده غير مصرح بها ونصف طن كبده فاسدة، وغير مطابقة للمواصفات.
 
كما تمكنت الحملة من ضبط 6 آلاف عبوة منتجات غذائية ومشروبات غازية منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محاضر جنح بالوقائع وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات. 
 
 

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محافظة الغربية

هيئة سلامة الغذاء بالغربية

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