ضبط راكبين بمطار القاهرة بحوزتهما عقاقير مخدرة وماريجوانا

كتب أحمد مصطفى

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب مصري بحوزته كمية من الشرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، وراكب مصري اخر بحوزته عقاقير مخدرة وماريجوانا.

وأوضحت سطات جمارك مطار القاهرة الدولى أن الحالة الأولي ضبطت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط السعودية القادمة من الرياض، حيث استوقف أحمد حمدي عبد العال مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عابدين عبد الرحيم مأمور الجمرك و محمد صابر رئيس القسم واللذين تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، حيث قام أحمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف أحمد عبد الرشيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط ٦٠ شريط لعقاري الترامادول والبريجابالين المدرجين بجداول المخدرات.

أما الحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران الإمارات القادمة من دبي، حيث استوقف عبد الرحمن الصياد مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، حيث قام محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف كل من وليد جمال حسن وعمرو سليمان مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط ٦ شرائط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي ٦٠ قرص واثنين كيس شفاف بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر.

وأمر مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة الأولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول كما أمر أحمد عمر عبد القادر مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم إحالة الراكبين للنيابة المختصة.