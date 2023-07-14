صحة المنوفية: توقيع الكشف على 36 ألف حالة خلال 31 قافلة طبية

المنوفية - محمد فتحى

أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، على استمرار تنظيم قوافل طبية بقرى مراكز المحافظة لتقديم خدمة صحية للمرضى.



وأضافت وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص، أنه تم تنظيم حتى الآن 31 قافلة بعدد من قرى مراكز محافظة المنوفية، فى شتى التخصصات الطبية.



وأكدت أنه تم توقيع الكشف الطبى من خلال تلك القوافل الطبية على مايقرب من 36 ألف حالة فى مختلف التخصصات الطبية، وتم تحويل مايقرب من 1257 حالة للمستشفيات الكبرى بالمحافظة لإجراء عمليات فى مختلف التخصصات الطبية .



وأكدت وكيل المديرية أننا نعمل فى جميع مستشفيات والوحدات الصحية على مستوى محافظة المنوفية، لتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى للمرضى .



