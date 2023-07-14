سرقة التيار الكهربائى جريمة تقودك من المنزل للسجن.. اعرف التفاصيل

كتب أحمد حسنى

قد يظن البعض أن سرقة التيار الكهربائى جريمة بلا عقاب، لكن فى الحقيقة أن هذه الجريمة قد تقود صاحبها إلى خلف القضبان، واليوم السابع يوضح فى التقاط التالية كيف يحدث ذلك؟..

الخبير القانونى خالد محمد، يقول إنه رغم صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي، إلا أن القانون المصور ينص على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، كما تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.

ويعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفى حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين .