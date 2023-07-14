روسيا: رصد عمود من الرماد البركانى ارتفاعه 3 كيلومترات بمنطقة سخالين

وكالات الأنباء

أعلن المكتب الإعلامى للإدارة الرئيسية بوزارة الطوارئ الروسية لمنطقة سخالين أن بركان إيبيكو الواقع فى سلسلة جبال كوريل الكبرى قذف عمودا من الرماد البركانى بارتفاع وصل 3 كيلومترات.

وذكر المكتب الإعلامي - وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة، أن عمود الرماد البركاني انتشر باتجاه الجنوب الشرقي مسافة تبعد عن البركان 5 كيلومترات، موضحة أنه لم يلاحظ تساقط الرماد البركاني في مدينة سيفيرو كوريلسك القريبة، كما لم تنتشر رائحة كبريتيد الهيدروجين، وليس هناك أي خطر يهدد السكان.

يذكر أن بركان إيبيكو الذي يبلغ ارتفاعه 1156م ويقع في الجزء الشمالي من جزيرة باراموشير، كان قد قذف في 11 يوليو الجاري عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 3,5 كيلومتر وانتشر في الاتجاه الشرقي مسافة تزيد عن 5 كيلومترات.