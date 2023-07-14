رقمنة مكاتب مديرية العمل بأسيوط وتطوير مكتب التشغيل.. تفاصيل

أسيوط -هيثم البدرى

قال على سيد مصطفى وكيل وزارة العمل بمحافظة أسيوط فى تصريح خاص لليوم السابع، إن المديرية انتهت من رقمنة كل المكاتب التابعة لمديرية العمل بمحافظة أسيوط، وأنه تم مد جميع المكاتب التابعة للقوى العاملة بأجهزة الحاسب الآلى، وتطويرها وتطوير الخدمات بالمكاتب بنظام الشباك الواحد.

وأوضح وكيل وزارة العمل بمحافظة أسيوط أنه تم تطوير مكتب تشغيل أسيوط بشكل نموذجى وتطويره بشكل متكامل يشبه بذلك التطوير مكاتب الشهر العقارى، والبريد من حيث الشكل والجودة، وزياده عدد الشبابيك داخل هذا المكتب لتيسير الخدمات التى يقبل عليها المواطنين مشيرا إلى تحديد شبابيك لذوى الهمم حتى لا يتم تعطيل إنهاء الأوراق الخاصة بهم.

وأضاف وكيل وزارة العمل، أن هذا المكتب الذى تم تطويره بشكل متكامل يخدم حى غرب أسيوط، وحى شرق أسيوط، ومركز أسيوط، ويتم من خلاله استخراج كعب العمل للشباب وتقديم الإرشاد الوظيفى وعمل البحث والمعلومات عن سوق العمل والبحث الميدانى عن فرص عمل للشباب من خلال التواصل مع الشركات.

وأضاف وكيل وزاره القوى العاملة أن الوزارة بقياده الدكتور حسن شحاته وزير العمل، تنفيذا لتوجيهات الدولة، ورؤية الدولة المستقبلية تسير بشكل سريع فى رقمنة كل مكاتب القوى العاملة، وربط المعلومات بشبكات الإنترنت وأجهزة الوزارة حتى يتم تسهيل الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطنين مع إنجاز، وسرعة إنهاء الأوراق المطلوبة بحيث يتمكن المواطن من إنهاء أوراقه وهو فى منزله.