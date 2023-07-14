رفع 79 طن مخلفات وقمامة بنطاق قرى مدينة برج العرب فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن مركز ومدينة برج العرب الإسكندرية برئاسة اللواء طه زهير، حملات نظافة مكبرة لرفع 79 طن مخلفات أتربة وقمامة من نطاق مركز وقري مدينة برج العرب.

جاء ذلك بناء علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتكليفات اللواء طه زهير، برفع كفاءة النظافة بنطاق مركز ومدينة برج العرب، والاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطنين.

كلف "زهير" بتنفيذ حملات نظافة مكبرة بمنطقة البرج القديم، حيث قامت إدارة الرصد البيئي بالمركز برفع مراكز وتجمعات القمامة ببرج العرب القديم/ وتم رفع 79 طنا علي مدار يومين من قري برج العرب القديم والقرى الثلاثة بهيج والغربنيات وابوصير، وتم رفع حوالي 38 طن مخلفات في اليوم الأول ورفع مخلفات وقمامة 41 طن في اليوم الثاني، وذلك للارتقاء بمستوى النظافة، والاهتمام بالشكل الحضارى اللائق بالمواطنين .