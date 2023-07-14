وأضاف ويدودو - في تصريحات نقلها راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أنه "لا يمكن أن تكون آسيان وكيلة لأي دولة، ويجب احترام القانون الدولي باستمرار.. نحن في آسيان ملتزمون بتعزيز الوحدة والقوة من أجل حماية السلام والاستقرار في المنطقة".

ويجتمع وزراء خارجية دول رابطة آسيان في العاصمة الإندونيسية (جاكرتا) من أجل إجراء محادثات بشأن بعض القضايا الإقليمية من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه والذي تطالب به بكين بالكامل، إلى الأزمة في ميانمار حيث تعد الصين الحليف الرئيسي للمجلس العسكري.