رأس البر تشهد إقبالا متزايدا من المصطافين عقب انتهاء ماراثون الثانوية العامة

دمياط - معتز الشربينى

شهدت مدينة رأس البر تزايد إقبال المصطافين ورواد المدينة على البوابات، وساحات انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد والموقف الخارجي والشواطئ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة منتصف يوليو، وذلك عقب إنتهاء ماراثون الثانوية العامة أمس الخميس لقضاء إجازة آخر العام وعطلة نهاية الأسبوع، وسط استعدادات مكثفة من الوحدة لتقديم أفضل الخدمات المواطنين .

ويجري العمل من أول ضوء مع تكثيف الجهود على الشاطئ بتواجد فريق إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، حيث تم تزويد الشاطئ بعدد 5خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 خيم للإسعاف وعدد 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ، حيث تم إنقاذ عدد 64 حالة من الغرق كما تم تسليم عدد 159 طفلا تائها إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع إخر ضوء بكل خير، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال موسم صيف 2023 .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الجهود لتقديم أفضل الخدمات المواطنين ورواد رأس البر؛ برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة .