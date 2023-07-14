وسيساعد صندوق EU4U التابع لبنك الاستثمار الأوروبي -والذي أعلن في ربيع عام 2023 كجزء من مبادرة أكبر للاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا- على زيادة دعم احتياجات البنية التحتية الأكثر إلحاحًا في أوكرانيا والحفاظ على الاقتصاد.

وتشمل الدول الأعضاء التي أعلنت نيتها المساهمة في الصندوق فرنسا (100 مليون يورو) ، أيرلندا (7 ملايين يورو) ، إيطاليا (100 مليون يورو، أعلن في أبريل) ، لاتفيا (7 ملايين يورو) ، ليتوانيا (10 ملايين يورو). ولوكسمبورج (1.3 مليون يورو) وبولندا (25 مليون يورو) وسلوفاكيا (5 ملايين يورو) وإسبانيا (حتى 70 مليون يورو) وهولندا (52 مليون يورو).

بالإضافة إلى ذلك أكد عدد من الدول الأعضاء دعمهم وعزمهم على المساهمة في الصندوق بالمبالغ التي سيتم الانتهاء منها، وتشمل هذه الدول بلجيكا وكرواتيا وقبرص والدنمارك وإستونيا واليونان. ومن المتوقع أن يزداد حجم الصندوق مع الالتزامات المستقبلية.

وسيمكن الصندوق بنك الاتحاد الأوروبي من الحفاظ على دعمه لأوكرانيا وسيكون بمثابة حل مؤقت للجسر حتى تصبح تدابير الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل متاحة.

كما سيسهل الصندوق نشر مشاريع القطاعين العام والخاص ، مع التركيز بشكل رئيسي على البنية التحتية البلدية مثل المدارس والمستشفيات ، وشبكات النقل ، ومرافق معالجة المياه والصرف الصحي ، والقدرة على الأمن الرقمي والإلكتروني ، وتحسين الوصول إلى التمويل لأصحاب المشاريع الأوكرانيين.

وقدم بنك الاستثمار الأوروبي إغاثة فورية لأوكرانيا بعد اندلاع الحرب مباشرة ، وصرف 1.7 مليار يورو من التمويل في عام 2022 للمساعدة في تمويل الإصلاحات الطارئة للبنية التحتية للبلاد التي دمرها القصف الروسي.

كما قدم بنك الاتحاد الأوروبي خط ائتمان بقيمة 4 مليارات يورو لدعم اندماج اللاجئين من أوكرانيا في دول الاتحاد الأوروبي. ومن خلال مبادرة الاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا وصندوقه ، يظل البنك ملتزمًا بتكثيف أنشطته في أوكرانيا ، بما يتماشى مع التفويض الممنوح من قبل قادة الاتحاد الأوروبي وبالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين.

وقال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير: "بالنظر إلى الحجم الهائل للاحتياجات في أوكرانيا، لدى المجتمع الدولي ضرورة لتقديم دعم إضافي للاحتياجات العاجلة وإعادة الإعمار. إنني ممتن للغاية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي قدمت تعهدات بالفعل لبنك الاستثمار الأوروبي الأوروبي من أجل صندوق أوكرانيا وكذلك لجميع أولئك الذين أعربوا عن دعمهم. ستساعد هذه التعهدات والمستقبلية اقتصاد أوكرانيا ومقاومتها الشديدة للغزو الروسي.

الدعم الذي تم التعبير عنه سيساعد أيضًا في تمهيد الطريق لعضوية الاتحاد الأوروبي. لقد أعدنا البناء من قبل ، وبالتضامن مع أوكرانيا وزملائنا في الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين ، سنعيد البناء مرة أخرى".

بدوره، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال "أوكرانيا بحاجة ماسة إلى الدعم الدولي في تمويل التعافي السريع. على وجه الخصوص، حددنا الطاقة والإسكان والبنية التحتية الاجتماعية الحيوية والقطاع الخاص كأولويات. نحن نعتمد على دعم بنك الاستثمار الأوروبي ومساهميه ، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في استعادة البنية التحتية الحيوية. نحن ممتنون لشركائنا على مساعدتهم السريعة وفي الوقت المناسب خلال الحرب".