اليوم السابع
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حريق فى مخزن مخلفات فى أبوصوير بالإسماعيلية.. صور

الجمعة، 14 يوليو 2023 04:44 م
حريق فى مخزن مخلفات فى أبوصوير بالإسماعيلية.. صور جانب من الحريق
الإسماعيلية- صبرى غانم

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شب حريق منذ قليل فى مخلفات كاوتش، ومخلفات بناء بالقرب من مخازن السكة الحديد بأبوصوير بمحافظة الإسماعيلية

كان تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغا بنشوب حريق فى مخلفات كاوتش بالقرب من مخازن السكة الحديد بأبوصوير. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق كما تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وجارى السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع. 
 
جانب من الحريق (1)
جانب من الحريق (1)

جانب من الحريق (2)
جانب من الحريق (2)

جانب من الحريق (3)
جانب من الحريق (3)

جانب من الحريق (4)
جانب من الحريق (4)

جانب من الحريق (5)
جانب من الحريق (5)

جانب من الحريق (6)
جانب من الحريق (6)

جانب من الحريق (7)
جانب من الحريق (7)
 

الاسماعيلية

حريق مخلفات مخازن السكة الحديد

الحماية المدنية

امن الاسماعيلية

الشبكة الوطنية



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