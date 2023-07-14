تموين جنوب سيناء: تحرير 97 محضرا فى حملة مكبرة على مدينة رأس سدر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة رأس سدر بتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري، وحماية المستهلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والمطاعم لطبيعة جنوب سيناء بأنها أحد المقاصد السياحية بمصر، وعليه نسق إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين مع مباحث التموين والطب البيطرى وحماية المستهلك وبرئاسته حملة مكبرة على مدينة رأس سدر.

وأسفرات الحملة عن تحرير 50 محضرا متنوعا و 33 محضر عدم حمل شهادة صحية و12 محضرعدم إعلان الأسعار ومحضر لأحد المخابز البلدية المدعمة لتصرفه فى جزء من حصته المقررة، و 2 محضر مجهول المصدر وأحدهم 5 قاروصة سجائر والآخر 80 عبوة زيوت بويات، و1 محضر بيع أزيد من السعر و1 محضر مخالفة شروط التراخيص بالمحطة لعدم وجود رخصة التشغيل والرسم الهندسى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.