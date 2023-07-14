بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انطلق رجال مديرية الطب البيطرى على مدار الأيام الماضية، فى أعمال تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك ضمن فاعليات الحملة القومية الثانية لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ومن جانبه يقول الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، إنه على كافة المواطنين ومربى وتجار الماشية بأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم بلجان التحصينات الطبية البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري بالأقصر، وذلك حرصاً على سلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وتفادياً لكافة الخسائر الاقتصادية الناتجة عند حدوث الإصابة، كما تناشد وتوصى مديرية الطب البيطري بالأقصر المواطنين ومربي وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات الطبية البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري بالأقصر بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لهذه اللجان الطبية البيطرية لتحصينها، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وكذلك حرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وكذلك صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أعمال الحملة القومية الأولى انتهت أعمالها بإجمالي أعداد الحيوانات التي تم تحصينها 78775 رأس أبقار وجاموس و وأغنام وماعز، وبيانتها كالآتي 23008 رأس أبقار، وعدد 5160 رأس جاموس وعدد 26581 رأس أغنام وماعز، وكذلك تم تنفيذ عدد 314 ندوة إرشادية بيطرية من ضمن أعمال الحملة القومية لتفعيل الدور المجتمعى والإرشادى لمديرية الطب البيطري والوحدات التابعة لها، مشدداً على إنه تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، تكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى بكافة أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة.



الحملة القومية الثانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع



الفرق الطبية بالحملة القومية الثانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع



بيطرى الأقصر ينطلقون فى تحصين الماشية بالحملة القومية الثانية



تحصين الماشية بالحملة القومية الثانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع



تقديم التحصينات للماشية فى الحملات بالأقصر



جانب من فحص وتحصين الماشية فى الأقصر



جانب من متابعة وفحص وتحصين الماشية بالحملة القومية



رجال بيطرى الأقصر ينطلقون فى تحصين الماشية بالحملة القومية الثانية



فعاليات الحملة القومية الثانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع







