انتشال جثمان مالك مخبز غرق في ترعة الزهايرة بالسنبلاوين في الدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية ، من انتشال جثمان شخص عثر عليه بمياه ترعة الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين، وتم نقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، بعثور الأهالي على جثة لشخص في ترعة الزهايرة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز ورجال الإنقاذ النهري لمكان البلاغ محل الواقعه، وتم انتشال الجثمان، وبالفحص تبين أن الجثه لشخص يدعى ي.ع.ع، 41 عامًا، مالك مخبز بالسنبلاوين، وعثر بحوزته على شريط مهدئ.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى السنبلاوين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.