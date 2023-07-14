امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية فى مطروح تبدأ غدا السبت

كتب -أحمد الزغبي

وجه اللواء خالد شعيب محفافظ مطروح، بإنهاء الاستعدادات لانطلاق امتحانات الدور الثانى للشهادة الاعدادية بمطروح، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليو الجارى، والتى تبدأ غدا السبت بمادة اللغة العربية، مع المتابعة المستمرة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتوفير مزيد من الراحة للطلاب والمراقبين.

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن 3112 طالبا يؤدون الامتحان غدا السبت أمام 32 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة في مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف ،مع تمام استعداد المديرية والمتابعة المستمرة من خلال غرفة العمليات وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح وكيل الوزارة ،أن تعليم مطروح حريص على توفير أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب الإمتحانات مع الإلتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة وصحة الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات مع الالتزام بتوزيع عدد 14طالبا بكل لجنة فرعية لتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن وذلك وفقا للتعليمات الوزارية وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مضيفاً أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعاونة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح ، لتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية وتذليل أي عقبات على الفور .

وأضاف مدير التعليم أنه أكد علي جميع المشاركين في أعمال الامتحانات خلال اجتماعه مع رؤساء اللجان أول أمس الأربعاء بضرورة الإلتزام بالأمانة المهنية والمصداقية والإنضباط والشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب

وأكد وكيل تعليم مطروح ،أنه تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان بضرورة اتباع الإجراءات الصحيحة اثناء عملية فتح مظروف الاسئلة والتأكد من أن المظروف سليم و أن أختام المطبعة السرية لم يتم العبث بها لافتا أنه أوضح لهم أننا نواجه أزمة ضمير من قلة تحاول العبث بمستقبل الطلاب و الاضرار بالعملية التعليمية .

واختتم شحاته تصريحاته مؤكدا ،أن تعليم مطروح على أتم الاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الإخلال بأعمال الامتحانات، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال وجود أي إهمال و تقصير خلال مسار العمليه الامتحانية.