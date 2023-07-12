اليوم السابع
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ضبط 48 طن قمح مهربة لبيعها فى الأسواق بمطروح

الأربعاء، 12 يوليو 2023 12:07 ص
ضبط 48 طن قمح مهربة لبيعها فى الأسواق بمطروح قمح - أرشيفية
كتب -أحمد الزغبي

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شنت محافظة مطروح حملة رقابية على الأسواق، للوقوف على سلامة المعروض من السلع الغذائية، والتأكد من سلامتها ومنع أى تجاوزات أو مخالفات، وبناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش نظمت مديرية تموين مطروح برئاسة المهندسة هند محمود مساعد مدير مديرية التموين، بالتعاون مع مباحث تموين مطروح .
 
أسفرت الحملات، عن ضبط  كمية كبيرة من الاقماح 48 طن ،قام أحد الأشخاص بتجميعها وتخزينها بغرض بيعها في السوق السوداء ،وبذلك تصبح كميات الاقماح المهربة والمضبوطة من خلال مديرية التموين بمطروح خلال موسم توريد القمح ،بحوالي 200طن ،محظور تداوله ومجهول المصدر بغرض بيعه بالسوق السوداء.

أخبارمطروح

حملات التموين

قمح مهرب

السلع الغذائية

اخبارمطروح



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