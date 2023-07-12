ضبط 48 طن قمح مهربة لبيعها فى الأسواق بمطروح

كتب -أحمد الزغبي

شنت محافظة مطروح حملة رقابية على الأسواق ، للوقوف على سلامة المعروض من السلع الغذائية، والتأكد من سلامتها ومنع أى تجاوزات أو مخالفات، وبناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش نظمت مديرية تموين مطروح برئاسة المهندسة هند محمود مساعد مدير مديرية التموين، بالتعاون مع مباحث تموين مطروح .

أسفرت الحملات، عن ضبط كمية كبيرة من الاقماح 48 طن ،قام أحد الأشخاص بتجميعها وتخزينها بغرض بيعها في السوق السوداء ،وبذلك تصبح كميات الاقماح المهربة والمضبوطة من خلال مديرية التموين بمطروح خلال موسم توريد القمح ،بحوالي 200طن ،محظور تداوله ومجهول المصدر بغرض بيعه بالسوق السوداء.