اليوم السابع
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فتح باب الطعون على قوائم المرشحين بانتخابات نقابة الأطباء

الإثنين، 10 يوليو 2023 11:15 ص
فتح باب الطعون على قوائم المرشحين بانتخابات نقابة الأطباء النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء، أنه بدءاً من اليوم الإثنين 10 يوليو وحتى الجمعة 14 يوليو الجارى، سيتم فتح باب الطعون على أسماء المرشحين بالانتخابات، على أن يتم إعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 ، وأشارت اللجنة أنه سيتم فتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو ، وأخيراً يتم إعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس 2023م.
 
الجدير بالذكر أن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية، علي منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات  والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.
 
وضمت القوائم ترشح 12 طبيب على مقعد النقيب العام، هم:
 
1-   د.إيهاب الطاهر
 
2-   د.أيمن سالم
 
3-   د.أسامة عبدالحي
 
4-   د.عبد الالاه حجازي
 
5-   د. أحمد حسين
 
6-   د. يحيي النجار
 
7-   د. محمد طنطاوي
 
8-   د. علي كامل
 
9-   د. محمد محمد منير
 
10-د. جمال عميرة
 
11-د. محمد سلامة
 
12- د. أبو المجد الهواري.
 

انتخابات نقابة الاطباء

نقابة الاطباء

نقيب الاطباء

المرشحين على مقعد نقيب الاطباء



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