اليوم السابع
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المعاينة تكشف ملابسات سقوط سيارة بترعة المريوطية ومصرع قائدها فى البدرشين

الجمعة، 14 يوليو 2023 11:59 ص
المعاينة تكشف ملابسات سقوط سيارة بترعة المريوطية ومصرع قائدها فى البدرشين سقوط سيارة بترعة المريوطية - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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كشفت معاينة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لحادث سقوط سيارة ملاكي، بترعة المريوطية في البدرشين، مما أسفر عن مصرع قائدها، أن عجلة القيادة اختلت من يده، مما أدى لسقوطها في المياه، وتعرض قائدها للغرق، لعدم إجادته السباحة، بالإضافة إلى إصابته نتيجة الحادث.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال أفراد من أسرة الضحية، ولم يشتبهوا في وقوع الحادث جنائيا، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وانتشال السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بسقوط سيارة بترعة المريوطية في البدرشين،  انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي سقطت بالترعة، مما أسفر عن مصرع قائدها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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ترعة المريوطية

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