نشوب حريق فى الورش الهندسية خلف محطة قطارات الزقازيق

الشرقية فتحية الديب

نشب حريق في الورش الهندسية خلف محطة قطارات الزقازيق في محافظة الشرقية، فيما دفعت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الشرقية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في الورش الهندسية خلف محطة قطارات الزقازيق في مدينة الزقازيق.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الشرقية بثلاث سيارات إطفاء إلى موقع الحريق لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، فيما دفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ تحسبا لوقوع مصابين جراء الحريق.