الصحف العالمية: استجواب جاريد كوشنر وآخرين حول اعتراف ترامب بخسارته انتخابات 2020.. بوريس جونسون يجنى 21 ألف استرلينى فى الساعة بعد ترك السياسة.. إلغاء عشرات رحلات القطارات بإيطاليا بسبب إضراب الموظفين

ريم عبد الحميد وفاطمة شوقى

رصدت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الجمعة، عدد من القضايا، فى مقدمتها استجواب جاريد كوشنر وآخرين حول ما إذا كان ترامب اعترف بخسارته انتخابات 2020، وأرباح جونسون بعد تركه السياسة،وإلغاء عدد من رحلات القطارات بإيطاليا بسبب اضراب الموظفين.

الصحف الأمريكية:

استجواب جاريد كوشنر وآخرين حول ما إذا كان ترامب اعترف بخسارته انتخابات 2020

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن المدعين الفيدراليين الأمريكيين، الذين يحققون فى محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب إلغاء نتيجة انتخابات 2020، قاموا باستجواب العديد من الشهود فى الأسابيع الأخيرة، من بينهم صهر ترامب جاريد كوشنر، حول ما إذا كان الرئيس السابق قد اعترف بشكل خاص فى الأيام التى تلت انتخابات 2020 أنه خسر الانتخابات، وفقا لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر.

ويشير خط الاستجواب إلى أن المدعين يحاولون معرفة ما إذا كان ترامب يتحرك بنية فاسدة مع سيعه للبقاء فى السلطة، وبشكل أساسى أن جهوده كانت مبنية على كذبة بشكل معروف، وهو الدليل الذى يمكن أن يعزز بشكل كبير أى قضية ضده إذا قرر الإدعاء ذلك.

وسبق أن شهد كوشنر أمام هيئة محلفين كبرى فى دار القضاء الفيدرالى فى واشنطن الشهر الماضى، حيث قال إنه متمسك بانطباعه أن ترامب كان يؤمن حقا أن الانتخابات تمت سرقتها، وفقا لشخص مطلع على الأمر.

ورأت صحيفة نيويورك تايمز أن استجواب كوشنر يظهر أن التحقيق الفيدرالى الذى يقوده المحقق الخاص جاك سميث يواصل التواصل مع أقرب المقربين لترامب مع بحث المدعين ما إذا كانوا سيوجهون اتهامات لترامب على صلة بجهود الترويج لمزاعم لا صحة بها بحدوث تزوير واسع فى الناخبين، وعرقلة أو تأجيل تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابى.

إلا أن آخرين فى فلك ترامب، ممن تواصلوا معه فى الأسابيع التى تلت انتخابات 2020، والذين ربما تكون شهادتهم عن سلوك ترامب أكثر ضررا له، تم استجوابهم من قبل مكتب المحقق الخاص مؤخرا.

ومن بين هؤلاء أليشا فرح جريفين، مدير الاتصالات بالبيت الأبيض فى أيام ما بعد انتخابات 2020. وقالت جريفين للمدعين هذا الربيع أن ترامب قال لها فى الأيام التى تلت الانتخابات "هل تعتقدين أننى خسرت أمام ترامب؟"، لتكرر الشهادة التى قدمتها العام الماضى أمام اللجنة المختارة بمجلس النواب للتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس.

النواب الأمريكى يقر تعديلات "محافظة" على قانون الدفاع تتعلق بالإجهاض والمتحولين جنسيا

أقر مجلس النواب الأمريكى، الخميس، سلسلة من التعديلات على مشروع قانون هام للدفاع الوطنى، والتى وصفتها شبكة "سى إن إن" الأمريكية بالمثيرة للجدل، والمدفوعة من قبل المتشددين المحافظين، ليصبح مصير التشريع، التى يعد إقراره ضرورة، معلقا.

وأشارت الشبكة فى تقرير لها إن تمرير التعديلات، والتى تمس قضايا مثيرة منها سياسة الإجهاض والرعاية الصحية للمتحولين جنسيا، من المتوقع أن يكلف الديمقراطيين أصواتا، ويمكن أن يعرض للخطر التمرير النهائى للتشريع، ما لم يستطع الجمهوريون فى مجلس النواب أن يتوحدوا بقوة خلف التشريع لجعله يتجاوز الخط الأخير.

وفى حين أن قادة الجمهوريين قدموا تنازلا كبير للأعضاء المحافظين بالسماح بإجراء تصويت على التعديلات المثيرة للجدل، إلا أن لم يتضح بعد ما إذا كان "كتلة حرجة" من المحافظين المتشددين سيدعمون التمرير الأخير. وفى ظل احتفاظهم بأغلبية بسيطة، لا يستطيع أن الجمهوريون أن يتحملوا سوى انشقاقات قليلة داخل صفوفهم لو لم يحظ القانون بأى دعم من الديمقراطيين.

ولو أقر مجلس النواب مشروع قانون الدفاع، فإن سيظل بحاجة لتجاوز مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الديمقراطيون. ويحدد القانون، المعروف باسم تفويض الدفاع الوطنى، أجندة السياسة ويفوض بتمويل وزارة الدفاع الأمريكية.

ومن بين أبرز التعديلات التى تم تبنيها ، واحدا يحظر على وزير الدفاع دفع مقابل او سد نفقات خدمات الإجهاض. وأوضح العديد من الديمقراطيين قبل التصويت إنه لو كان التعديل مدرجا كجزء من قانون الدفاع، فمن غير المرجح أن يدعموا التمرير النهائى للقانون.

ومن بين التعديلات أيضا واحدا يحظر برنامج الرعاية الصحية لأفراد الخدمة يغطى العلاج الهرمونى للمتحولين جنسيا وجراحات تأكيد النوع.

ذا هيل: خبراء قانون يرجحون مواجهة ترامب اتهامات فى تحقيق اقتحام الكونجرس

قالت صيحفة ذا هيل إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قد يواجه اتهامات ذات صلة بمحاولاته البقاء فى المنصب بعد انتخابات الرئاسة عام 2020، وفقا لمراجعة للقضية أجراها خبراء قانون.

وأوضحت الصحيفة أن التحليل الذى تم تقديمه فى مذكرة مقاضاة نموذجية مشابهة لما يعده المدعون قبل توجيه الاتهامات، إن هناك أدلة كافية لرفع قضية ضد ترامب بالإضافة إلى العديد من المتآمرين.

وقال مجموعة من المدعين السابقين والخبراء القانونيين فى المذكرة المنشورة على موقع "جاست سيكورتى"، إن ترامب علم أنه خسر الانتخابات، لكن لم يرغب فى التخلى عن السلطة، لذلك عمل مع محامييه وآخرين على مجموعة متنوعة من الخطط لتغيير النتيجة. وشملت هذه الخطط إعداد شهادات انتخابية مزورة تم تقديمها للكونجرس، والتى تنتهك تشريعات تحظر المؤامرات للاحتيال على الولايات المتحدة فى إدارة الانتخابات.

ويمكن أن يؤدى إعداد تلك الشهادات الانتخابية المزيفة إلى انتخاك قوانين تحظر عرقلة الإجراءات الرسمية. وقد وجهت واحدة من تلك التهم للعديد من المشاركين فى اقتحام الكونجرس، وبينهم أعضاء فى جماعة حراس القسم وبراود بويز.

وتمت محاكمة بعض أعضاء هاتين الجماعتين أيصا وإدانتهم بتهمة التآمر للتمرد، وهو ما قال المدعون أنه يضع الأساس لاتهامات بالتمرد ذات صلة ضد ترامب.

وأوضح الخبراء أن ترامب يمكن أن يواجه اتهاما أيضا بموجب قانون يحظر التحريض على التمرد أو تقديم مساعدة أو راحة للمتمردين. إلا أنهم أشاروا إلى أن مثل هذه الاتهامات سيتم النظر فيها بحذر بالغ، فى ظل حقيقة أنه نادرا ما يتم توجيهها من قبل المدعين.

أسوشيتدبرس: أمريكا شهدت الأشهر الـ 6 الأكثر دموية من حوادث القتل الجماعى

قالت وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية إن الولايات المتحدى شهدت الأشهر الستة الأكثر دموية من حوادث القتل الجماعى منذ عام 2006 على الأقل. فخلال 6 أشهر، 181 يوما، وقع 28 حادث قتل جماعى أسفروا عن 140 ضحية فى بلد واحد.

وأوضحت الوكالة أنه بدءاً من الأول من يناير هذا العام وحتى 30 يونيو، شهدت البلاد 28 حادث قتل جماعى، انطوت جميعا على استخدام أسلحة، فيما عدا واحدا. وارتفع عدد الوفيات كل أسبوع تقريبا، فى دائرة مستمرة من العنف والحزن.

وقال برنت ليزرود، الذى كان أبناؤه الثلاثة فى فصلهم بمدرسة مسيحية خاصة فى ناشفيل عندما قتلت طالبة سابقة ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين فى مارس الماضى، إن هذا الرقم مروع، مضيفا أن المرء لا يفكر أبدا أن عائلته يمكن أن تكون جزءا من إحصاء مثل هذا.

وتشير الوكالة إلى أن ليزرود، الجمهورى البارز فى ولاية لم تعزز قوانين الأسلحة، يعتقد أنه يجب فعل شىء لإبعاد السلحة عن أيدى الأشخاص الذين ربما يصبحوا عنيفين. وقد دفعته صدمة رؤية إراقة الدماء قريبة جدا من منزله إلى الحديث عن الأمر.

ويعرف القتل الجماعى بالحادث الذى يسفر عن مصرع أربعة أشخاص أو أكثر، ليس من بينهم المنفذ، فى غضون 24 ساعة. وتتعقب قاعدة بيانات لأسوشيتدبرس ويوإس إيه توداى فى شراكة مع جامعة نورث إيسترن العنف واسع النطاق منذ عام 2006.

ويتجاوز الرقم الذى شهده عام 2023 السجل السابق بـ 27 قتل جماعى، والذى تم تسجيله فى النصف الثانى من عام 2022. ويقول عالم الجريمة بجامعة نورث إيسترن جيمس الان فوكس، إنه لم يتصور أبدا أرقاما قياسيا مثل هذه عندما بدأ مرقبة قاعدة البيانات قبل خمس أشهر.

وقال: أعتدنا القول أن العام الواحد يشهد 20 أو 30 حادثا، لكن حدوث 28 حادث فى نصف عام إحصائية صاعقة.

الصحف البريطانية:

إندبندنت: بوريس جونسون يجنى 21 ألف استرلينى فى الساعة بعد ترك السياسة

وقالت صحيفة إندبندنت أن رئيس الوزراء البريطانى الأسبق بوريس جونسون يجنى 21 ألف جنبه استرلينى فى الساعة من خلال إلقاء الخطابات، إلى جانب عربات فاخرة، وذلك بعد تركه للسياسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون قد جنى خلال العام الماضى نحو 4.7 مليون جنيه استرلينى، أغلبها من الرسوم الهائلة التى يحصل عليها نظير إلقاء خطابات أمام فعاليات حول العالم، وذلك بعد خروجه من داوننج ستريت.

فى حين أن ليز تروس، التى خلفته فى داوننج ستريت لكنها لم تمكث سوى ستة أسابيع فقط، تحصل على أعلى أجر بالساعة لأى عضو حالى بالبرلمان، وتجنى نحو 15 ألف استرلينى فى الساعة.

ومثل جونسون، تحصل تروس على أموال ضخمة مقابل حديثها فى الشئون العالمية، وحصلت على 80 ألف استرلينى مقابل خطاب ألقته مؤخرا فى تايوان عن التهديد الذى تمثله الصين.

وإلى جانب جنى ما يقرب من 4.2 مليون استرلينى مقابل الحديث فى فعاليات العام الماضى، وقع جونسون اتفاقا بقيمة 510 ألف استرلينى مع دار هاربر كولينز فى يناير مقابل كتابة مذكراته.

ورغم أنه لم يعد يحصل على راتب 86 ألف استرلينى منذ استقالته من مقعده البرلمانى، لكن قيل إن جونسون نجح فى الحصول على مقابل ضخم (عدة مئات من الآلاف) مقابل كتابة عمود أسبوعى فى صحيفة ذا ميل.

ويبلغ المعدل المعتاد للوظائف الثانية للنواب فى بريطانيا الآن 233 جنيها استرلينيا فى الساعة، وفقا لتحليل سكاى نيوز للأرباح خارج البرلمان، والمبلغ الضخم يعادل 17 مرة متوسط الدخل فى الساعة فى البلاد، وأعلى 22 مرة من الحد الأدنى للأجور فى الساعة فى بريطانيا.

الخدمة السرية ينهى تحقيقه فى العثور على كوكايين بالبيت الأبيض دون تحديد مشتبه به

أنهى جهاز الخدمة السرية الأمريكى التحقيق الذى يجريه فى العثور على كوكايين داخل البيت الأبيض.

وبحسب ما ذكرت "بى بى سى"، فإن الجهاز قال إنه حاول تحديد مشتبه به من خلال بصمات الإصبع أو الحمض النووى أو أدلة الفيديو والتعقب، لكنه لم يستطع فعل ذلك.

وقد تم العثور على كوكايين فى وقت سابق هذا الشهر فى منطقة تخزين بالجناح الغربى بالبيت الأبيض، حيث يتعين على الزائرين الذين يتجولون فى البيت الرئاسى أن يتركوا هواتفهم المحمولة.

وكان الرئيس جو بايدن بصحبة عائلته فى المنتجع الرئاسى فى كامب ديفيد بولاية ميريلاند وقت العثور على المادة المخدرة.

وتم اكتشاف حقيبة بلاستيكية صغيرة تحتوى على المخدرات فى منطقة يمكن الوصول إليها من الجمهور، والتى يتم فيها تخزين الهواتف المحمولة والأجهزة الشخصية قبل الدخول إلى البيت الأبيض.

وأثبتت الاختبارات التى أجريت على المادة أنها ليس كيماوية أو مشعة تهدد أمن البيت الأبيض، ووأثبت تحليل إضافى أنها كوكايين. وتم إجراء مزيد من التحليل على مكونات المادة، كما تم إجراء تحليل بصمات وحمض نووى على المادة من قبل مختبر الجريمة بالإف بى أى.

وفى نفس الوقت، واصل جهاز الخدمة السرية تحقيقه فى كيفية وصول المادة إلى البيت الأبيض، وقام بمراجعة الأنظمة الأمنية فى اليوم السابق لاكتشاف الكوكايين، وأعد سجلا لعدة مئات من الأفراد الذين ربما كانوا قادرين على الوصول إلى المنطقة التى عثر فيها على المخدر.

وتلقى جهاز الخدمة السرية يوم الأربعاء نتائج أدلة التشريح من الإف بى أى، وأظهرت أنه لا يوجد دليل حمض نووى كاف لإجراء مقارنة، وأنه لم يكن هناك بصمات أصابع مشتبه بها. ومن ثمن لم يستطع الجهاز مقارنة الأدلة بالأفراد المعروفين.

وأضاف أن لقطات المراقبة لم تكن مفيدة أيضا، وأن هذا يعنى محاولة تمييز شخص من بين مئات الأفراد الذين مروا عبر المنطقة، دون أن يكون لديهم أى دليل مادى للقيام بذلك.

الصحف الإيطالية والإسبانية

إلغاء عشرات رحلات القطارات بإيطاليا بسبب إضراب الموظفين وسط موجة حر شديدة

عاشت إيطاليا يوما فوضويا إثر إضراب كبير للقطارات الطويلة عبر البلاد، مما أدى إلى إلغاء نصف الرحلات، وانتظار الآلاف من المواطنين وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة، حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير النقل ماتيو سالفينى ، تدخل للتقليل من حدة الاحتجاجات ، وذلك بعد أن أدت الى فوضى مع إلغاء الرحلات وهو ما أدى إلى انتظار عشرات السياح والمسافرين في إيطاليا.

وأدانت نقابات السكك الحديدية قلة الموظفين والعمل الإضافي المفرط والأجور المنخفضة وظروف العمل السيئة، وحذرت شركة Trenitalia التي تديرها الحكومة من "تأثير كبير" من الإلغاء الجزئي أو الكلي لخطوط السكك الحديدية والقطارات عالية السرعة، كما قالت إن التأخيرات ستستمر إلى ما بعد نهاية الإضراب.

وتمت الدعوة للاحتجاج في البداية لمدة يومين ثم تم تخفيضه بعد ذلك إلى 24 ساعة بعد تدخل سالفيني، الذي حدده لاحقًا بـ 12 ساعة.

وقال سالفيني إن "ترك الآلاف من الإيطاليين عالقين في درجات حرارة تصل إلى 35 درجة لا يمكن تصوره" ، وتعهد بتسهيل لقاء بين الشركات والنقابات "لإرضاء عمال السكك الحديدية الإيطاليين ، لكن دون ترك مئات الآلاف تقطعت بهم السبل.

فرنسا تحى عيدها الوطنى "الباستيل" بالألعاب النارية والحفلات واستعراض عسكري..فيديو

احتفلت فرنسا اليوم الجمعة بعيدها الوطنى الموافق 14 يوليو ،بالألعاب النارية والحفلات الموسيقية واستعراض عسكري باهظ في شارع الشانزليزيه بحضور الرئيس ومجموعة من السياسيين ، وبحضور الهند ضيف شرف هذا العام.

وحشدت فرنسا، 130 ألف شرطي في جميع أنحاء البلاد بعد غد الجمعة في يوم الباستيل، بسبب مخاوف من تجدد أعمال الشغب، كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عن الاحتياطات في باريس.

يطلق فريق النخبة الفرنسية للطيران "Patrouille de France" (PAF) الدخان بألوان العلم الفرنسي أثناء قيامه بجولة أثناء العرض العسكري في العيد الوطنى في شارع الشانزليزيه في باريس.

لماذا يتم الاحتفال في 14 يوليو

يُعرف "يوم الباستيل" في فرنسا بالعيد الوطنى ، وهو 14 يوليو الذى يعتبر عطلة رسمية في فرنسا منذ عام 1880 لإحياء ذكرى التحول الرئيسى في التاريخ الفرنسي.

ويعتبر العيد الوطنى في فرنسا "يوم الباستيل" حدثا مهما للغاية، وهو بمثابة بداية الاستقلال في البلاد، وهو بداية لثورة انتهت في النهاية إلى وجود "الجمهورية الفرنسية". وفيما يلى تعرف على أبرز 6 معلومات عن يوم الباستيل.

- يرجع تاريخ اقتحام سجن الباستيل إلى يوم 14 يوليو 1789.

-استهداف سجن الباستيل كان لاعتباره رمزا للسلطة الحاكمة.

- 8000 شخص شاركوا فى الاقتحام لتحرير سجناء سياسيين.

-لم يكن بالسجن وقت اقتحامه سوى 7 أسرى فقط، إلا أن سقوطه كان شرارة اندلاع الثورة الفرنسية.

- كان السبب وراء هذا التحرك هو التدهور الاقتصادى والسياسى الذى عانته فرنسا فى عهد الملك لويس الـ16.

- أصبح الحادث يمثل ذكرى اليوم الوطنى الفرنسى باعتباره بداية الثورة فى فرنسا.

كانت هذه لحظات حاسمة في الثورة الفرنسية (1789-1799) ، التي أعادت إنشاء فرنسا كجمهورية شعبية تأسست على مبادئ الحرية الفردية والمواطنة المسؤولة المقننة بالشعار الشهير "الحرية والمساواة والأخوة" ، والذي لا يزال شعاره فرنسا اليوم.

يُظهر الحدث الآلاف من ضباط الجيش والشرطة ومئات الخيول وما يقرب من 500 مركبة في موكب في شارع الشانزليزيه في باريس ، من قوس النصر إلى ساحة الكونكورد. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم عشرات الطائرات بتحليق عسكري فوق العاصمة بينما تترك أثرًا من ألوان العلم الفرنسي: الأزرق والأبيض والأحمر.

الشرطة المكسيكية تنقذ 20 طفلا أجبروا على العمل 12 ساعة فى الشوارع دون راتب

أنقذت الشرطة المكسيكية 20 طفلاً تتراوح أعمارهم بين عاما و17 عامًا من غرف مستأجرة في الوجهة السياحية بلايا ديل كارمن، حيث أجبروا على العمل لمدة 12 ساعة في بيع الأطعمة المقلية والحلي في الشوارع والشواطئ، حسبما ذكرت السلطات.

قال مدعون من ولاية كوينتانا رو، حيث تقع بلايا ديل كارمن على ساحل البحر الكاريبي بالمكسيك، إن الأطفال والمراهقين كانوا من ولاية تشياباس الفقيرة، التي تضم عددًا كبيرًا من السكان الأصليين.

وُعد الأطفال بأنهم سيحصلون على راتب ويمكنهم إرسال الأموال إلى عائلاتهم، ولكن عندما طلبوا أجرهم، أخبرهم الكبار الذين عملوا معهم أن المال قد تم إرساله بالفعل إلى والديهم، وقال ممثلو الادعاء إنه تم العثور على دفاتر تحتوي على سجلات بالأسماء والمبالغ، لكنهم ما زالوا يحققون فيما إذا كانت الأموال قد تم إرسالها أم لا.

وقال ممثلو الادعاء إن الأطفال أجبروا على العمل من الفجر حتى االليل وكانوا متسخين ويرتدون ملابس متسخة ويعانون من سوء التغذية عندما تم العثور عليهم.

وتم اعتقال اثنين من المشتبه بهم في مجمع الغرف المستأجرة في بلايا ديل كارمن. لم يتم الإعلان عن أي تهم ، لكن المكسيك لديها قوانين ضد استغلال الأطفال أو الاتجار بهم.

وتم نقل الأطفال إلى حضانة وكالة رعاية الأطفال، في هذا الوقت ، لم يكن من الواضح متى أو ما إذا كان سيتم إعادتهم إلى والديهم.