السيطرة على حريق فى مخزن مخلفات بأبوصوير الإسماعيلية دون خسائر بشرية

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق فى مخلفات كاوتش بالقرب من مخازن السكة الحديد بأبوصوير.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحريق كما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق.

وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع والأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية دون خسائر بشرية.