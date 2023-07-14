اعترافات قاتل مالك مقهى فى البساتين: ضربته بسكين خلال المشاجرة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

اعترف سائق توك توك بقتل مالك مقهي في منطقة البساتين، وذكر أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنه تشاجر مع المجني عليه، وخلال المشاجرة، حصل على سكين من المقهى، وسدد عدة طعنات له، مما أسفر عن مقتله وفر هاربا.

أضاف المتهم، أن خلافا أدى إلى نشوب مشاجرة بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتم إحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان من رواد المقهى الذي شهد الجريمة، وأكدوا تورط المتهم في ارتكاب الجريمة، كما تم انتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، والتحفظ على عينة من دماء القتيل.

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى على آخر بالضرب محدثاً إصابته التى أودت بحياته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومتوفى بمقهى كائن بدائرة القسم. .

بالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد (مالك ‏المقهى محل البلاغ "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم دائرة القسم - توفى متأثراً بإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم بالمقهى ملكه) حدثت بينه وبين قائد مركبة " ‏توك توك" مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب باستخدام ‏سلاح أبيض "سكين" تحصل عليها من داخل المقهى محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، ولاذ ‏بالفرار ، وبسؤال صديق المتوفى أيد ‏ما سبق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم).‎ ‎

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.