اليوم السابع
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انطلاق فعاليات الورش التربوية بجناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب بالإسكندرية

الخميس، 13 يوليو 2023 06:15 م
انطلاق فعاليات الورش التربوية بجناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب بالإسكندرية فعاليات الورش التربوية للتربية الفنية
الإسكندرية أسماء على بدر

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بدأت فعاليات الورش التربوية للتربية الفنية ورياض الأطفال، في جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب الدولي بمكتبة الإسكندرية؛ اليوم الخميس، والتي تدعم مختلف نواحي الإبداع والموهبة لدى رواد الجناح وصقل وتنمية مهاراتهم الفنية، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال الفنية.
 
وشملت الفعالية: "رسم البورتريه - وتكنيك التلوين بالأكوريل - وأشغال الجلد - واللوحات المائية"، وعرض عدد من الأنشطة التربوية والكتب التفاعلية برياض الأطفال، وتنفيذ مسرح عرائس عن أهمية القراءة، واسكتش عن الحفاظ على البيئة بعنوان "قطرة مياه تساوي حياة"، وتلوين ورسم على الوجه.
 
وكانت قد شهدت مكتبة الإسكندرية، انطلاق الدورة الثامنة عشر، من معرضها الدولى للكتاب، والذى يستمر حتى 26 يوليو، وتقام هذه الدورة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب، ومن بين الحضور الكاتب الصحفي دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لجريدة وموقع اليوم السابع.

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